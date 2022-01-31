В Москве началась бесплатная вакцинация подростков от ковида

В Москве стартовала бесплатная вакцинация подростков от коронавируса. Дети в возрасте от 12 до 17 лет могут сделать прививку препаратом "Спутник М" в 13 центрах на базе городских детских поликлиник. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы со ссылкой на оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с CoViD-19 в городе.

"Сегодня стартует бесплатная и добровольная вакцинация подростков 12–17 лет вакциной "Спутник М" в 13 центрах на базе городских детских поликлиник. Записаться в удобный пункт можно онлайн или по телефону", — говорится в сообщении.

Отмечается, что адреса, контактную информацию и график работы всех доступных детских пунктов, в которых делаются прививки, можно посмотреть на официальном сайте мэра Москвы. Для прохождения процедуры подростку при себе нужно иметь свидетельство о рождении (или паспорт при его наличии) и полис ОМС, выданный в столице, в том случае, если он не прикреплён к медучреждению. Также с собой нужно взять СНИЛС.

Вакцинация проводится только при наличии письменного заявления от родителя или законного представителя и добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство, подчеркнула пресс-служба. Перед прививкой подростка осмотрит врач-педиатр, а после ребёнок должен находиться в течение получаса под наблюдением медиков. Отмечается, что в единичных случаях могут быть незначительные реакции на вакцину, в том числе небольшое повышение температуры, слабость, боль в месте инъекции. Однако все они длятся непродолжительное время, до суток.