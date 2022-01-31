Депутат Белик назвал "не очень умным" решение Британии о новых санкциях против РФ

Возможные санкции Великобритании против российских энергетических компаний больше навредят Европе, чем России. Об этом Лайфу рассказал депутат Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик.

"Покушение" на наши энергокомпании, которые занимаются в том числе и поставками газа, не очень умно, мягко говоря. <...> В целом европейские политики в который раз демонстрируют готовность положить благосостояние своих же граждан на алтарь своих амбиций", — сказал парламентарий.

По словам Белика, вопрос о введении новых рестрикций делится на две составляющие: "воинственную санкционную риторику" и реальность. Так, в первом случае появляются громкие заголовки СМИ, "восторженные возгласы и злорадство украинских политиков". А в реальности от таких ограничений хуже преимущественно западным компаниям, которые связаны с российской энергетической отраслью. Новые рестрикции усугубят положение дел у европейских малых и средних предприятий, которые "и так страдают последние восемь лет", подчеркнул депутат.