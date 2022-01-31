Депутат Белик назвал "не очень умным" решение Британии о новых санкциях против РФ
Парламентарий добавил, что и без введения ответных рестрикций с российской стороны Европа неплохо справляется с тем, чтобы навредить себе.
Дмитрий Белик. Фото © ТАСС / Марат Абулхатин
Возможные санкции Великобритании против российских энергетических компаний больше навредят Европе, чем России. Об этом Лайфу рассказал депутат Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик.
"Покушение" на наши энергокомпании, которые занимаются в том числе и поставками газа, не очень умно, мягко говоря. <...> В целом европейские политики в который раз демонстрируют готовность положить благосостояние своих же граждан на алтарь своих амбиций", — сказал парламентарий.
По словам Белика, вопрос о введении новых рестрикций делится на две составляющие: "воинственную санкционную риторику" и реальность. Так, в первом случае появляются громкие заголовки СМИ, "восторженные возгласы и злорадство украинских политиков". А в реальности от таких ограничений хуже преимущественно западным компаниям, которые связаны с российской энергетической отраслью. Новые рестрикции усугубят положение дел у европейских малых и средних предприятий, которые "и так страдают последние восемь лет", подчеркнул депутат.
"И без введения ответных санкций с нашей стороны Европа неплохо справляется с тем, чтобы навредить себе. Мы же неплохо научились справляться со всяческим давлением, оказанным на нас извне", — заключил Белик.
Ранее СМИ сообщили, что МИД Великобритании намерен 31 января объявить о новых санкциях против России. По словам источника в правительственных кругах Соединённого Королевства, Лондон планирует нацелиться на стратегические и финансовые интересы РФ. Позже глава МИД Соединённого Королевства Лиз Трасс подтвердила, что Лондон собирается расширить санкции против РФ из-за ситуации вокруг Украины и включить в них российских олигархов, "причастных к поддержке режима". Как сообщили СМИ, ограничения могут затронуть активы российских энергетических компаний.
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