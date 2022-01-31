ЛНР: Киев готовит кампанию по дезинформации "Сокрушающий меч" против России и республик Донбасса
В рамках этой кампании готовятся постановочные телесюжеты о начале "агрессии" и о жителях, которые якобы просят "освободить их от российского гнёта".
Украина при поддержке западных спецслужб готовит информационную кампанию с кодовым названием Crushing Sword ("Сокрушающий меч"), её цель — введение в заблуждение мировой общественности и обвинение ДНР, ЛНР и России в агрессии против Незалежной. Об этом заявил начальник Управления народной милиции ЛНР Ян Лещенко.
В рамках этой кампании готовятся постановочные телесюжеты о якобы начале военных действий против Украины со стороны республик Донбасса и России, добавил Лещенко.
"Планируется [Киевом] выпуск в телеэфир постановочных видеосюжетов, в которых специально подготовленные граждане от лица мирных жителей будут рассказывать об "ужасах войны" и просить "освободить их от российского гнёта", — также говорится в заявлении Управления народной милиции.
Напомним, неделю назад в Управлении народной милиции ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе: обстановка в регионе напоминает предвоенную, украинские войска активизировались по всей стране. По данным Луганска, Украина стягивает к линии соприкосновения военную технику: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Кроме того, фиксируется прибытие групп спецназа. Глава ДНР Денис Пушилин также заявил о направлении ВСУ противотанковых ракет Javelin в Донбасс. А начальник Управления народной милиции ЛНР Ян Лещенко сообщил, что в Донбассе замечены наёмники из американской ЧВК Academi.
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