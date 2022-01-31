ЛНР: Киев готовит кампанию по дезинформации "Сокрушающий меч" против России и республик Донбасса

Украина при поддержке западных спецслужб готовит информационную кампанию с кодовым названием Crushing Sword ("Сокрушающий меч"), её цель — введение в заблуждение мировой общественности и обвинение ДНР, ЛНР и России в агрессии против Незалежной. Об этом заявил начальник Управления народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

В рамках этой кампании готовятся постановочные телесюжеты о якобы начале военных действий против Украины со стороны республик Донбасса и России, добавил Лещенко.