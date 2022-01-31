Потерявший сознание на поле футболист Эриксен перешёл в английский "Брентфорд"

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, который потерял сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии, продолжит карьеру в английском "Брентфорде", сообщает пресс-служба клуба.

Футболист получил разрешение вновь вернуться на поле и подписал контракт с клубом до конца текущего сезона. В "Брентфорде" также напомнили, что Эриксен работал в сборной Дании до 17 лет с нынешним главным клуба Томасом Франком.