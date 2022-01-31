Потерявший сознание на поле футболист Эриксен перешёл в английский "Брентфорд"
Он не выходил на поле с лета 2021 года после того, как пережил остановку сердца во время игры Дания — Финляндия.
Фото © twitter / Brentford FC
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, который потерял сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии, продолжит карьеру в английском "Брентфорде", сообщает пресс-служба клуба.
Футболист получил разрешение вновь вернуться на поле и подписал контракт с клубом до конца текущего сезона. В "Брентфорде" также напомнили, что Эриксен работал в сборной Дании до 17 лет с нынешним главным клуба Томасом Франком.
Напомним, Эриксен упал без сознания во время матча с Финляндией 12 июня. В концовке первого тайма он рухнул на газон и не смог подняться. Хавбека доставили в больницу, где его состояние улучшилось. По словам врачей, футболист перенёс остановку сердца. В декабре "Интер", которому принадлежал Эриксен, расторг контракт с футболистом.
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