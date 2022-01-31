Политолог Савин рассказал, как могут отреагировать США на заявления главы ЛНР Пасечника
Всем известно, что за юго-востоком Украины находится Россия и туда никто не полезет так же нагло, как это было на Кубе в первые годы революции, отметил эксперт.
Руководитель ЛНР Леонид Пасечник. Фото © Twitter / glavalnr
США не признают Донецкую и Луганскую народные республики, поэтому американские власти будут называть руководителей этих регионов различными "нехорошими словами", например "пророссийскими сепаратистами". Таким мнением в беседе с Лайфом поделился политолог Леонид Савин. Он также рассказал, как Америка может отреагировать на заявления главы ЛНР Леонида Пасечника.
"В США в ответ на эти заявления может быть какая-то информация в СМИ или в аналитических центрах, потому что многое их количество (аналитических центров. — Прим. Лайфа) пристально смотрят за тем, что происходит на юго-востоке Украины", — объяснил он.
При этом Савин отметил, что санкции будут продолжаться, а введение таких мер можно сравнить с мощным инструментом политического давления. Политолог, однако, подчеркнул, что всем известно: за юго-востоком Украины находится Россия и туда "никто не полезет так же нагло", как это было на Кубе в первые годы революции. Всё-таки властям известно, "какой расклад сил и что за это может быть", заключил эксперт.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что США "сломают зубы" при попытке задавить Донбасс санкциями. Руководитель Луганской Народной Республики напомнил, что Соединённые Штаты уже 60 лет накладывают различные ограничения на Кубу, но результата так и не добились.
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