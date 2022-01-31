Политолог Савин рассказал, как могут отреагировать США на заявления главы ЛНР Пасечника

США не признают Донецкую и Луганскую народные республики, поэтому американские власти будут называть руководителей этих регионов различными "нехорошими словами", например "пророссийскими сепаратистами". Таким мнением в беседе с Лайфом поделился политолог Леонид Савин. Он также рассказал, как Америка может отреагировать на заявления главы ЛНР Леонида Пасечника.

"В США в ответ на эти заявления может быть какая-то информация в СМИ или в аналитических центрах, потому что многое их количество (аналитических центров. — Прим. Лайфа) пристально смотрят за тем, что происходит на юго-востоке Украины", — объяснил он.

При этом Савин отметил, что санкции будут продолжаться, а введение таких мер можно сравнить с мощным инструментом политического давления. Политолог, однако, подчеркнул, что всем известно: за юго-востоком Украины находится Россия и туда "никто не полезет так же нагло", как это было на Кубе в первые годы революции. Всё-таки властям известно, "какой расклад сил и что за это может быть", заключил эксперт.