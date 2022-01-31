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Капризов набрал два очка в матче с "Нью-Йорк Айлендерс" и обновил рекорд

Для его команды это уже пятая победа кряду, а сама она расположилась на третьем месте Западной конференции НХЛ.

31 января, 08:17

Кирилл Капризов. Фото © ТАСС / Zuma

Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов набрал два балла за результативность во время матча регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Йорк Айлендерс" и помог победить своей команде со счётом 4:3.

На счету Капризова — одна забитая шайба и результативный пас. Отметим, что Капризов побил свой личный рекорд по количеству очков в НХЛ: на его счету в этом сезоне — 52 балла за результативность, тогда как предыдущий лучший результат был 51 балл.

Нападающий "Миннесоты" Капризов стал второй звездой дня в НХЛ

Нападающий "Миннесоты" Капризов стал второй звездой дня в НХЛ

Добавим, что для "Миннесоты" это уже пятая победа подряд в регулярном чемпионате НХЛ. Сейчас "дикари" располагаются на третьем месте Западной конференции.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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