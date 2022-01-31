Капризов набрал два очка в матче с "Нью-Йорк Айлендерс" и обновил рекорд

Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов набрал два балла за результативность во время матча регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Йорк Айлендерс" и помог победить своей команде со счётом 4:3.

На счету Капризова — одна забитая шайба и результативный пас. Отметим, что Капризов побил свой личный рекорд по количеству очков в НХЛ: на его счету в этом сезоне — 52 балла за результативность, тогда как предыдущий лучший результат был 51 балл.