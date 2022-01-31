Трутнев рассказал о задержках при передаче "дальневосточных гектаров"

В Приморском крае муниципальные чиновники искусственно задерживают получение в собственность "дальневосточного гектара", впоследствии изымая данные участки. Об этом заявил вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"На горячую линию министерства [по развитию Дальнего Востока и Арктики] пришла информация о том, что, скажем так, в некоторых муниципалитетах муниципальные служащие умудряются искусственно сдерживать рассмотрение заявок о получении гектара в собственность", — сказал он на совещании во Владивостоке.

По словам Трутнева, когда срок рассмотрения заявки на получение "дальневосточного гектара" преодолевает установленную законом планку в пять лет, эту землю изымают. Полпред президента добавил, что министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков доложил о наличии на данный момент задержек в оформлении заявлений на 11 месяцев.

Трутнев поручил главному федеральному инспектору по Приморскому краю Сергею Грызихину провести расследование по каждому такому случаю и, если будет выявлен корыстный умысел, доводить дело до уголовного преследования. Аналогичную задачу он поручил губернатору Приморского края Олегу Кожемяко.

"Если у нас в некоторых муниципалитетах коллеги таким образом пытаются относиться к людям, их надо гнать поганой метлой", — подчеркнул Трутнев.

Также полпред президента сообщил о возможности создания специальной комиссии по рассмотрению заявлений на получение "дальневосточного гектара" на федеральном уровне, чтобы забрать эту функцию у муниципалитетов. Он отметил, что в таком случае до утверждения этой структурой решения по изъятию участков не будут вступать в силу.