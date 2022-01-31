Посещаемость кафе и ресторанов в Москве упала до 50%
Отмечается, что отток посетителей начался на фоне распространения в столице штамма "омикрон". Уменьшение числа клиентов начали фиксировать с 18 января.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
Вторую неделю подряд в московских заведениях общепита из-за нового штамма коронавируса "омикрон" сокращается поток посетителей. Об этом сообщил столичный омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов в интервью газете "Ведомости".
По его словам, с 24 по 30 января трафик посещаемости упал на 40–50%. Такие же данные привёл член президиума "Опоры России" Алексей Небольсин.
А глава ретейл-департамента CBRE Марина Малахатько подчеркнула, что из-за роста заболеваемости коронавирусом трафик ресторанов и крупнейших гастромаркетов с 24 по 26 января упал на 15–20% по сравнению с предыдущей неделей. При этом отток посетителей начался 18 января.
Напомним, что 18 января мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении в столице до 1 апреля самоизоляции для пожилых и удалёнки для 30% сотрудников.
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