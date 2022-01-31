Посещаемость кафе и ресторанов в Москве упала до 50%

Вторую неделю подряд в московских заведениях общепита из-за нового штамма коронавируса "омикрон" сокращается поток посетителей. Об этом сообщил столичный омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов в интервью газете "Ведомости".

По его словам, с 24 по 30 января трафик посещаемости упал на 40–50%. Такие же данные привёл член президиума "Опоры России" Алексей Небольсин.