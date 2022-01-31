"Ъ": Импорт сжиженного газа в Европу побил исторический максимум

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в январе побил исторический максимум на фоне попыток региона найти замену голубому топливу из России. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные европейской ассоциации GIE.

Так, за 28 января среднесуточный объём поступления газа в газотранспортную сеть ЕС с СПГ-терминалов составил 334 миллиона кубометров. Отмечается, что предыдущий рекорд был поставлен в ноябре 2019 года. Тогда этот показатель составил 329 миллионов кубометров.

По данным издания, такие поставки обусловлены, в частности, тем, что большую часть января спотовая стоимость газа в Европе была выше, чем в Азии. Кроме того, в первый месяц года поставщики топлива обеспечивают его доставку по спотовым ценам декабря, которые существенно превышают текущие котировки.