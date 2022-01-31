НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Фигуристы сборной России сдали отрицательные тесты на ковид перед Олимпиадой в Пекине

Уже 2 февраля наши спортсмены проведут первые тренировки на арене в Пекине, а первые старты намечены на 5 февраля.

31 января, 07:59
<p>Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Все члены сборной России по фигурному катанию сдали отрицательные тесты на коронавирус в преддверии Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России (ФФКР).

Уже завтра наша команда вылетит в Пекин из Красноярска, а 2 февраля проведёт первые тренировки на олимпийском льду.

"Омикрон" выкашивает наших: Какие потери от ковида понесла сборная России перед Олимпиадой в Пекине

"Омикрон" выкашивает наших: Какие потери от ковида понесла сборная России перед Олимпиадой в Пекине

Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попали 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1