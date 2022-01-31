Фигуристы сборной России сдали отрицательные тесты на ковид перед Олимпиадой в Пекине

Все члены сборной России по фигурному катанию сдали отрицательные тесты на коронавирус в преддверии Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России (ФФКР).

Уже завтра наша команда вылетит в Пекин из Красноярска, а 2 февраля проведёт первые тренировки на олимпийском льду.

Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попали 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.