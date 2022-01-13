Кто и зачем за два года взвинтил цены на квартиры во Владивостоке до уровня Москвы и Сочи Местные застройщики перед приходом на рынок крупных федеральных игроков пытаются урвать свой кусок, а власти объясняют это хабом между азиатскими мегаполисами. 12 января, 21:40 Вид на Владивосток. Фото © Shutterstock

Оправдания чиновников

О заоблачных ценах на квартиры во Владивостоке после пресс-конференции президента Владимира Путина узнала вся Россия. Однушка за восемь, а то и за двенадцать миллионов рублей действительно поражает воображение. Всё-таки Владивосток не Москва и не Сочи. Естественно, чиновники сразу стали искать оправдание высоким ценам на жильё в столице Приморья. Первым, как ему и положено, среагировал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

— Жильё стоит довольно дорого, во Владивостоке особенно. Стоимость строительства выросла, стоимость металла и других строительных материалов, что сказывается на конечной стоимости квадратного метра, — отметил глава региона.

Версия губернатора появилась сразу после пресс-конференции. Олег Кожемяко пообещал снизить цены на жильё в течение двух-трёх лет. За счёт чего — естественно, не сказал. По мнению губернатора, чем больше строить, тем ниже будет цена. Теоретически это так, но на практике не работает. Москва тому отличный пример.

Дал своё объяснение высоким ценам и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

— Владивосток находится на широте Сочи. Но, в отличие от Сочи, долететь до любого мегаполиса Азии — Токио, Сеула, Гонконга — занимает полтора-два часа. На самом деле это очень комфортное и приятное место для жизни. С потрясающей природой. С национальными парками. Поэтому спрос жителей со всего Дальнего Востока на жильё именно в Приморье действительно очень высокий, — отчитался чиновник.

Чекунков фактически прорекламировал столицу Приморья, приравняв её к Москве, в которой квартиры покупают жители со всей России. Привлекательность Владивостока после того, как он стал столицей Приморья в 2018 году, безусловно, возросла, однако он не входит даже в первую десятку рейтинга городов России по качеству жизни.

Рейтинг городов по качеству жизни – 2021 © LIFE

В этом рейтинге Владивосток занимает только 68-е место — между Оренбургом и Омском. Если нет привлекательности, то нет и притока населения, которое будет покупать новые квартиры.

Численность жителей Владивостока постепенно сокращается. По данным журнала "Дальневосточный капитал", в марте 2021 года по сравнению с концом 2020-го численность населения уменьшилась почти на тысячу человек. Хотя для 600-тысячного города это немного, тенденция налицо. Покупать квартиру, чтобы летать в Токио, Сеул и Гонконг, — сомнительное преимущество Владивостока, как и потрясающая природа с национальными парками.

Владивосток готовят к приходу федералов

Вид на Владивосток. Фото © Shutterstock

Как показывает статистика, рост стоимости строительных материалов составляет 27%, жилья по всей России — 23%, в ДФО — 17%, в Приморском крае — 8%. Однако именно Владивосток почему-то прозвучал на пресс-конференции Владимира Путина. Летом город занял четвёртое место рейтинга стоимости квартир, уступив лишь Сочи, Санкт-Петербургу и Москве.

В октябре появилась информация, что за год рост цен на квартиры во Владивостоке составил 60%, и это явно не соответствовало официальной статистике. При этом отмечалось, что цены на строительные материалы стабилизировались. Ключевым фактором повышения цен на жильё называлась льготная ипотека. Отмечалось, что стабилизация цен и их снижение возможны только с приходом федеральных игроков во Владивосток.

Рано или поздно это, несомненно, произойдёт, потому как сразу после своего назначения на пост вице-премьера Марат Хуснуллин, курирующий строительную отрасль, заявил о реновации в масштабах всей России. Ранее чиновник с 2010 по 2020 год занимал пост строительного вице-мэра Москвы, где реновация стартовала в 2017-м. Один из её основных участников в Москве — группа ПИК Сергея Гордеева, которая сейчас занимается активной скупкой участков во Владивостоке.

Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. Фото © kremlin.ru

Изнанка аппетита

Аукционы на продажу земли проводит финансовый институт развития "Дом.РФ", возглавляемый экс-вице-премьером Виталием Мутко, который ранее курировал строительную отрасль России. На днях стало известно о том, что "Дом.РФ" займётся реализацией четырёх крупных проектов по жилищному строительству — в Приморском крае, Новосибирской и Владимирской областях. Самый крупный — на 30 гектаров и 407 тысяч квадратных метров — реализуют во Владивостоке, где "Дом.РФ" уже выставил на торги около 40 гектаров земли. Всё идёт к тому, что федеральные игроки строительного рынка предложат местным компаниям единственный вариант — пойти в подрядчики. Плохо это или хорошо, покажет история, но цены это ползти вниз не заставит.

— В Приморье мы занимаемся повышением доступности ипотеки, созданием социальных объектов для новых жилых районов, благоустройством и развитием городов. Особое внимание — застройке федеральных земель. При поддержке "Дом.РФ" в Приморском крае планируется освоить территории с градостроительным потенциалом пять миллионов квадратных метров жилья, — заявил в октябре глава АО "Дом.РФ" Виталий Мутко после подписания соглашения о сотрудничестве с Приморским краем.

Виталий Мутко, по всей видимости, прокладывает широкую дорогу ГК "ПИК", которая не раз получала нарекания на качество своего жилья и отсутствие инфраструктуры. Жители Владивостока, как и москвичи, могут оказаться в "человейниках" без школ, поликлиник и детских садов. Безусловно, за счёт этого, а также качества стройматериалов можно снизить цену жилья. Но вряд ли это произойдёт.

Купив квартиру от ГК "ПИК", можно сразу делать в ней ремонт. Об этом рассказывается в ряде роликов, например в этом видео. Чтобы жить в квартире, жильцу пришлось поменять половину её начинки, но это может не решить проблему, так как отсутствует вентиляция. Этот недостаток эксперты признали неустранимым. Сумма исков к головной компании ПАО "ПИК СЗ" составляет 150 миллионов рублей. А у неё более 70 "дочек", у которых тоже есть дочерние компании.

По словам жилищных юристов Москвы, специализирующихся на неустойках и взысканиях, часто квартиры именно этого застройщика сдаются с опозданием, а шевелиться руководство "дочек" ПИК обычно начинает только по решению суда. "Средняя сумма недоделок составляет 300–800 тысяч рублей", "решают судиться из-за этих денег, как правило, только два дольщика из десяти, поэтому компания продолжает сдавать жильё с подобными недочётами".

Почему о повышении заговорили только сейчас?

Цены на квартиры во Владивостоке стремительно выросли ещё в 2019 году, однако тогда на это почему-то никто не обращал внимания. В Сети есть ролик, в котором счастливая покупательница квартиры рассказывает, что цены подпрыгнули после того, как Владивосток стал столицей Приморья.

Цены на квартиры "прыгнули" на 20% ещё в 2019 году.

В ролике цена на однушку — четыре миллиона рублей. На конференции Владимира Путина журналистка "ОТВ-Прим" Ирина Трофимова назвала цену восемь миллионов рублей. То есть за два года после скачка в 2019 году стоимость квартиры увеличилась в два раза.

Тогда причиной повышения цен называли рельеф местности, новый статус города, рост налогов и коммуналки, размер ипотечной ставки и переход на эскроу-счета. Некоторые говорили о пресыщенности рынка и грядущем падении цен, другие заявляли о том, что жильё в столице Приморья априори не может быть дешёвым, и прогнозировали Владивостоку гонконгское будущее с квартирами-клетками.

В 2019 году о повышении цен на стройматериалы речь вообще на шла. Об этом заговорили только в этом году. А цены выросли на 100%. Местные застройщики просто начали их искусственно завышать, предвидя скорый приход на рынок федеральных игроков? Сейчас всё валят на строительные материалы, цены на которые растут быстрее, чем цены на жильё, и рассказывают басни о том, что надо больше строить — тогда жильё подешевеет.

Кто подложил "свинью" Олегу Кожемяко

Журналистка Ирина Трофимова могла задать свой вопрос о стоимости жилья во Владивостоке не по собственной инициативе. Власти в этом вряд ли участвовали, так как в октябре Олег Кожемяко подписал договор с АО "Дом.РФ", губернатору незачем было подставляться.

В мае и.о. мэра Владивостока вместо Олега Гуменюка стал вице-губернатор Константин Шестаков, которого в июле избрали главой города. Шестаков тоже не стал бы привлекать внимание президента Владимира Путина к городу в таком ключе.

Олег Гуменюк. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Цены на жильё во Владивостоке выросли как раз при Гуменюке, давнем соратнике Олега Кожемяко. Олег Гуменюк стал и.о. в декабре 2018 года, а в марте был избран мэром. Свой пост покинул по инициативе Юрия Трутнева, который не увидел, как преобразился Владивосток после выделения ему 13 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Не вопрос ли выживания заставил владельцев местных компаний задирать цены на недвижимость, так как бронь федеральных игроков на участки под строительство становилось пробивать всё труднее? Попросить Ирину Трофимову задать вопрос Владимиру Путину о баснословной стоимости жилья во Владивостоке мог кто-то из застройщиков, входящих в рейтинг строительных компаний города.

Рейтинг строительных компаний во Владивостоке © LIFE

ООО "Новый дом" принадлежит ООО "Феникс", которым владеют несколько физических лиц, и компании "Стар фэар эссет холдингз" с Британских Виргинских Островов, не раскрывающей своих бенефициаров. Среди них могут оказаться и приморские чиновники.

Доля ООО "Феникс" находится в залоге у госбанка ФК "Открытие" до 2026 года, что также может быть свидетельством причастности приморской власти к компании.

ООО "СЗ "Жилкапинвест" — московская компания, работающая в 25 городах и трёх странах, в Приморском крае и Владивостоке строит 15 лет. Нет сомнений, что у неё налажены отношения с властями города и края. Доля руководителя компании Дмитрия Коробова находится под обременением Сбера.

Владельцы ООО "СЗ "Восточный луч" — физические лица, доли которых находятся под обременением Сбера. Владельцы ООО "СП "Строитель" — физические лица, доли которых в залоге у банка "Дом.РФ".

Подобное финансовое сотрудничество также могло стать причиной повышения цен на жильё во Владивостоке. Имея "подпорку" государственных банков, топ-компании могли ставить какие угодно цены. И кто-то этим руководил, помогая получать банковскую поддержку. О том, как президент отреагирует на эту жалобу, думаю, мы узнаем в ближайшее время, а пока неадекватные цены продолжают расти вместе со столичной недвижимостью.

Авторы Артем Закулисный