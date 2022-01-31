Один из тренеров умер на стадионе "Локомотива"

Футбольный тренер умер на поле стадиона ФК "Локомотив" в Москве. По данным источника Лайфа, инцидент произошёл 30 января около 18:00 на одном из тренировочных полей.

Наш собеседник уточняет, что погибший — 61-летний Александр Л., который ранее работал с клубами "Знамя труда" и "Лобня". Его тело отправили на экспертизу, видимых телесных повреждений не обнаружено.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, полиция проводит проверку.