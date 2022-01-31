Один из тренеров умер на стадионе "Локомотива"
Наш источник уточняет, что погибший — 61-летний наставник, который ранее работал с клубами "Знамя труда" и "Лобня".
Фото © Pixabay
Футбольный тренер умер на поле стадиона ФК "Локомотив" в Москве. По данным источника Лайфа, инцидент произошёл 30 января около 18:00 на одном из тренировочных полей.
Наш собеседник уточняет, что погибший — 61-летний Александр Л., который ранее работал с клубами "Знамя труда" и "Лобня". Его тело отправили на экспертизу, видимых телесных повреждений не обнаружено.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, полиция проводит проверку.
А ранее Лайф рассказывал, как в Москве 27-летняя пациентка скончалась после операции по липосакции. Возбуждено уголовное дело.
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