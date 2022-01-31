Пашаев обвинил старого приятеля в "краже" почти 1,7 млн рублей

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев обратился в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности своего старого приятеля, предпринимателя Алексея Ляпина за долг в почти 1,7 миллиона. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Так, по словам Пашаева, в 2018 году товарищ взял у него в долг 1 миллион рублей и 8,6 тысячи долларов (около 669 тысяч рублей по текущему курсу) якобы на развитие бизнеса. Знакомый пообещал юристу открыть совместный автосервис, но ни приятеля, ни своих денег Пашаев больше не видел.

"Лет 15 его точно знал. Он очень хороший специалист по автомобилям. Дал денег для оборудования, полгода говорил, что вернёт "сегодня–завтра", а потом пропал. Если не было бы расписки, смысл писать заявление. Более двух лет он на связь не выходит. Мне интересно, куда он пропал и что случилось", — рассказал юрист.