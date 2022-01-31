Контрактник застрелил срочника в воинской части ПВО в Подмосковье

Контрактник застрелил срочника в воинской части ПВО в деревне Троице-Сельцо в Подмосковье, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, мужчина выстрелил в голову 25-летнему солдату в комнате вооружения, раненый скончался. По данным пресс-службы Западного военного округа, военнослужащий погиб в результате грубого нарушения правил обращения с оружием со стороны контрактника.

"По докладу с места, утром 31 января военнослужащий по контракту, находясь в комнате для хранения оружия, грубо нарушил требования обращения с оружием и произвёл непроизвольный выстрел. В результате находившийся поблизости военнослужащий получил смертельное ранение", — говорится в сообщении.

Командование совместно с правоохранительными органами проводит проверку, на месте работает комиссия для установления причин произошедшего.