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Контрактник застрелил срочника в воинской части ПВО в Подмосковье

По данным пресс-службы Западного военного округа, инцидент произошёл в результате грубого нарушения правил обращения с оружием.

31 января, 08:50
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Призывники перед отправлением на службу в армию в сборном пункте. Фото © ТАСС /Дмитрий Феоктистов

Контрактник застрелил срочника в воинской части ПВО в деревне Троице-Сельцо в Подмосковье, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, мужчина выстрелил в голову 25-летнему солдату в комнате вооружения, раненый скончался. По данным пресс-службы Западного военного округа, военнослужащий погиб в результате грубого нарушения правил обращения с оружием со стороны контрактника.

"По докладу с места, утром 31 января военнослужащий по контракту, находясь в комнате для хранения оружия, грубо нарушил требования обращения с оружием и произвёл непроизвольный выстрел. В результате находившийся поблизости военнослужащий получил смертельное ранение", — говорится в сообщении.

Командование совместно с правоохранительными органами проводит проверку, на месте работает комиссия для установления причин произошедшего.

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Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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