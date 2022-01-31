Канадский учёный Фрайер объяснил пользу хруста в суставах

Канадский учёный Джером Фрайер обнаружил полезные свойства хруста суставов. По его словам, этот процесс помогает снять напряжение в соединительной ткани. Исследование опубликовано в журнале PloS One.

Отмечается, что учёный заполнил смоделированные суставы водой, что поспособствовало их лёгкому и беззвучному разъединению. При этом, когда из жидкости убрали пузырьки и растворённый газ, хруст возник снова.

"В процессе исследования я понял, что для разъединения человеческих суставов требуется большое усилие, вызывающее треск. Думаю, это может оказаться полезным, ведь способствует стабильности тканей и защищает их от повреждения", — объяснил Фрайер.

Хруст суставов, или "пандикуляция", — универсальное средство для растяжки, и считается, что он оказывает положительное воздействие на организм и восстанавливает структурный и функциональный баланс. Согласно исследованиям, люди хрустят суставами, так как это действие снимает напряжение, однако эффект от него длится всего 20 минут. Во время этого процесса разъединяются именно суставные поверхности, что уменьшает давление внутри соединений.