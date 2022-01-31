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Насильника и убийцу 11-летней девочки на Урале приговорили к пожизненному сроку

Мужчина был неоднократно судим за тяжкие преступления, среди которых грабёж, разбой, незаконный оборот наркотиков, убийство. Известно, что перед расправой над школьницей он провёл в колонии 19 лет.

31 января, 11:38
<p>Осуждённый Артём Осипов © <a href="https://sverdlovsk.sledcom.ru/Novosti/item/1652156/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Свердловской области </a></p>

Осуждённый Артём Осипов © СУ СКР по Свердловской области

В Свердловской области суд приговорил к пожизненному заключению 41-летнего жителя Асбеста Артёма Осипова, признав его виновным в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии особого режима. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, 12 ноября 2020 года Осипов в состоянии наркотического опьянения встретил на улице Челюскинцев в Асбесте 11-летнюю девочку, которая продавала газеты. Злоумышленник заманил ребёнка в свою квартиру, сказав, что купит у неё всё. Там он изнасиловал школьницу, засняв весь процесс на видео. После этого осуждённый задушил девочку и выбросил её тело в кустах неподалёку от дома.

"Проведённый комплекс мероприятий позволил раскрыть убийство девочки "по горячим следам", установить и задержать фигуранта, а также найти место сокрытия тела убитой", — добавили в региональном СК.

Насильник и убийца 11-летней девочки на Урале оказался завсегдатаем психушек и тюрем

Насильник и убийца 11-летней девочки на Урале оказался завсегдатаем психушек и тюрем

В региональной прокуратуре журналистам уточнили, что мужчина был неоднократно судим за тяжкие преступления, среди которых грабёж, разбой, незаконный оборот наркотиков, убийство. Известно, что перед расправой над 11-летней школьницей Осипов провёл в колонии в общей сложности 19 лет.

Напомним, 12 ноября 2020 года девочка ушла на прогулку и бесследно исчезла. Тело нашли спустя три дня. По подозрению в убийстве и изнасиловании ребёнка был задержан местный житель Артём Осипов. Он признался, что встретил школьницу на улице и заманил к себе домой, а затем надругался над ней и задушил. Лайф публиковал видео с места обнаружения тела убитой девочки.

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Родственники убитой на Урале девочки пожелали её насильнику долгой и мучительной жизни

Ранее сообщалось, что 28 января президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов, а также за совершённое впервые насилие двух и более детей. Ранее максимальный срок давали только за изнасилование лиц младше 14 лет преступниками, которые до этого уже были судимы за аналогичные преступления.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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