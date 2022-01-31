Насильника и убийцу 11-летней девочки на Урале приговорили к пожизненному сроку

В Свердловской области суд приговорил к пожизненному заключению 41-летнего жителя Асбеста Артёма Осипова, признав его виновным в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии особого режима. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, 12 ноября 2020 года Осипов в состоянии наркотического опьянения встретил на улице Челюскинцев в Асбесте 11-летнюю девочку, которая продавала газеты. Злоумышленник заманил ребёнка в свою квартиру, сказав, что купит у неё всё. Там он изнасиловал школьницу, засняв весь процесс на видео. После этого осуждённый задушил девочку и выбросил её тело в кустах неподалёку от дома.

"Проведённый комплекс мероприятий позволил раскрыть убийство девочки "по горячим следам", установить и задержать фигуранта, а также найти место сокрытия тела убитой", — добавили в региональном СК.

В региональной прокуратуре журналистам уточнили, что мужчина был неоднократно судим за тяжкие преступления, среди которых грабёж, разбой, незаконный оборот наркотиков, убийство. Известно, что перед расправой над 11-летней школьницей Осипов провёл в колонии в общей сложности 19 лет.

Напомним, 12 ноября 2020 года девочка ушла на прогулку и бесследно исчезла. Тело нашли спустя три дня. По подозрению в убийстве и изнасиловании ребёнка был задержан местный житель Артём Осипов. Он признался, что встретил школьницу на улице и заманил к себе домой, а затем надругался над ней и задушил. Лайф публиковал видео с места обнаружения тела убитой девочки.