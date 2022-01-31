Природоохранная организация Гринпис намерена устроить экологический Майдан в Москве из-за запланированного на 2022 год благоустройства парков "Покровское-Стрешнево" и Битцевского. Об этом сообщает kp.ru.

Экологи, искажая реальный проект и манипулируя фактами, обращаются к москвичам с лозунгом "нет варварскому "благоустройству" лесопарков Москвы". По их мнению, план работ означает, что лесные дорожки закатают в асфальт, а луговое разнотравье заменят обычными газонами. Также в организации пугают появлением строительных объектов и непрофессиональной "варварской" рубкой. Уже спустя несколько дней после таких призывов письмо с десятью тысячами подписей против проведения работ было направлено мэру столицы Сергею Собянину. Однако утверждают экологи подобное, не видя реальных проектов и не понимая, что именно будет сделано.

Эксперты считают, что это уже не первая акция экологов и она не станет последней, для этого российское отделение Гринпис щедро финансируется из США. Согласно заявлению на сайте организации, она не берёт деньги от компаний, правительств и политических партий, чтобы оставаться независимой. Принимаются лишь персональные пожертвования сторонников и частных фондов.

"Бюджет российского отделения Гринпис формируется из добровольных пожертвований российских сторонников, а также сторонников из Финляндии, Дании, Голландии, Германии и других стран. Остальная часть бюджета — пожертвование международного фонда Greenpeace International, который складывается из пожертвований сторонников Greenpeace в других странах", — гласит заявление на сайте организации.

Но несложные манипуляции показывают, что более 70% средств в российскую часть в 2020 году пришло от зарубежных фондов Greenpeace, а с ними в последние десятилетия традиционно связывают компании Turner Foundation, Rockefeller Brothers Fund, John D. & Catherine T. MacArthur Foundation, V. Kann Rasmussen Foundation, David & Lucile Packard Foundation, принадлежащие американским олигархам. В их интересах с помощью соответствующей повестки управлять людьми, и бизнес США именно для этого и направляет экологов-активистов. Кроме того, организации, поддерживающие фонд, вероятно, являются посредниками, а истинный источник — американское правительство, всеми силами пытающееся навредить России в связи с международной ситуацией.