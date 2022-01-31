Сексолог Кульгавчук перечислил типы женских фигур, которые возбуждают мужчин

Сексуальное поведение человека во многом объясняется биологией, поскольку секс является в первую очередь способом размножения. Так, при выборе женщины мужчина оценивает, сможет ли потенциальная мать зачать, родить и выкормить ребёнка. В частности, ценятся широкий таз и выраженные ягодицы, отметил врач-сексолог Евгений Кульгавчук в беседе с "Вечерней Москвой".

"Поэтому для многих важна талия. Это как один из комплексных признаков здоровья. Он включает в себя здоровье как отсутствие лишнего веса и сопутствующих заболеваний, и даже психических расстройств в формате "заедания стресса", — сказал эксперт.

По словам Кульгавчука, широкий таз и выраженные ягодицы говорят о возможности родить, грудь — о способности вскормить потенциального ребёнка. Помимо того, специалист отметил, что многие мужчины росли на грудном молоке и у многих закрепилась сверхценность соответствующей части тела. Именно по этой причине наиболее привлекательным типом фигуры являются так называемые часы, "пресловутые 90-60-90", отметил сексолог.

На втором месте по привлекательности расположился такой тип фигуры, как груша. Здесь комплектация подразумевает широкие бёдра и узкие плечи. Однако обладательницам этого типа нужно следить за лишним весом, поскольку чрезмерно большое основание может быть отталкивающим. Всё-таки неспроста большинство женщин начинают работу над фигурой с подтягивания данной части тела.

Третье место занимает прямоугольник. У дам с таким типом фигуры хорошо выражены женские признаки. Причём для таких вариантов характерны атлетические формы. Эксперт отметил, что с помощью одежды можно сделать акцент на бёдрах, чтобы визуально уменьшить талию. А некоторые женщины при необходимости используют корсеты.

Тем не менее у мужчин разные вкусы и кому-то могут нравиться другие варианты женских фигур. Это, как правило, связано с запечатлённым в детстве положительным опытом и его закреплением. Однако важно не забывать, что не всё зависит от внешнего вида. Так, среди внутренних качеств одни выделяют лёгкость, игривость, юмор, а другие — серьёзность и основательность.

"Поэтому важно не отчаиваться и знать, что на каждый товар всегда есть свой купец. Важно найти своего человека. Ценить и любить вне зависимости от его типа фигуры", — заключил Кульгавчук.