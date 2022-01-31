Режиссёра Виктора Мережко похоронят на Троекуровском кладбище
Автор сценариев к фильмам "Родня", "Полёты во сне и наяву", "Здравствуй и прощай", "Собачий пир", "Ночные забавы" скончался 30 января.
Фото © ТАСС / Елена Никитченко
Кинорежиссёра и сценариста Виктора Мережко похоронят 3 февраля на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил оргсекретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин.
"Прощание с Мережко состоится в четверг, 3 февраля, в 11:00 в Центральном доме кинематографистов. Захоронение — на Троекуровском кладбище", — цитирует Калинина РИА "Новости".
Напомним, 30 января стало известно ещё об одной потере в мире искусства — на 85-м году жизни скончался сценарист, драматург и кинорежиссёр Виктор Мережко. Его дочь рассказала, что у народного артиста, скорее всего, был коронавирус, но он не обращался к врачам и занимался самолечением, пока сын "через скандал не скрутил его и не отвёз на КТ", где выяснилось, что у него одно лёгкое поражено на 90%, а второе — на 95%. Состояние Мережко едва удалось стабилизировать, как ему потребовалась операция под общим наркозом — у режиссёра отнялась нога. Вскоре после этого он начал угасать и его не стало.
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