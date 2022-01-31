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Журналист Арустамян: Нападающий ЦСКА Чалов перейдёт в "Базель"

Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны итальянской "Венеции".

31 января, 10:47

Фото © ПФК "ЦСКА"

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов перейдёт в швейцарский "Базель" на правах аренды. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Нобель Арустамян.

"Фёдор Чалов покидает ЦСКА. Нападающий отправится в аренду в "Базель" до конца сезона. Права выкупа у швейцарского клуба нет", — говорится в сообщении.

Нападающий ЦСКА Чалов может продолжить карьеру в Италии

Нападающий ЦСКА Чалов может продолжить карьеру в Италии

Ранее сообщалось об интересе итальянской "Венеции" к Фёдору Чалову, однако позднее в клубе опровергли данную информацию.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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