Журналист Арустамян: Нападающий ЦСКА Чалов перейдёт в "Базель"
Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны итальянской "Венеции".
Фото © ПФК "ЦСКА"
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов перейдёт в швейцарский "Базель" на правах аренды. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Нобель Арустамян.
"Фёдор Чалов покидает ЦСКА. Нападающий отправится в аренду в "Базель" до конца сезона. Права выкупа у швейцарского клуба нет", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось об интересе итальянской "Венеции" к Фёдору Чалову, однако позднее в клубе опровергли данную информацию.
Комментариев: 0