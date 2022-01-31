Журналист Арустамян: Нападающий ЦСКА Чалов перейдёт в "Базель"

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов перейдёт в швейцарский "Базель" на правах аренды. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Нобель Арустамян.

"Фёдор Чалов покидает ЦСКА. Нападающий отправится в аренду в "Базель" до конца сезона. Права выкупа у швейцарского клуба нет", — говорится в сообщении.