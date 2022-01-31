Учёные РФ разработали способ борьбы с "роем" беспилотников с помощью "облака осколков"

Российские учёные Военного университета Министерства обороны придумали новый способ борьбы с "роем" беспилотников, суть которого заключается в распылении с квадрокоптера осколочного поля над охраняемым объёктом. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Роспатента.

Как пишет РИА "Новости", изобретение представляет собой небольшой летательный аппарат, оснащённый многоствольным боевым модулем и четырьмя телескопическими направляющими. Они обращены в разные стороны и соединены между собой с помощью сети. Когда датчики квадрокоптера распознают движение "роя" беспилотников, то моментально происходит залп, за счёт которого осколочное поле поражает дроны противника.

По мнению специалистов, данная разработка получит широкую популярность благодаря росту угрозы атак скоординированных групп беспилотников на различные охраняемые объекты.