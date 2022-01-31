НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Убийца экс-замглавы управления МВД Новосельцева обокрал его на 8 млн рублей в 2018 году

По данному факту в отношении задержанного Сергея Егорова следователи возбудили уголовное дело. На данный момент мужчина продолжает находиться в СИЗО.

31 января, 10:39

Сергей Егоров. Кадр из видео © ГСУ СК России

Обвиняемый в убийстве экс-замначальника Главного управления экономической безопасности МВД РФ Андрея Новосельцева несколько лет назад обокрал погибшего. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По нашим данным, задержанный 61-летний Сергей Егоров в 2018 году тайно похитил из сейфа Новосельцева около восьми миллионов рублей. По факту кражи в отношении злоумышленника следователи возбудили уголовное дело. На данный момент Егоров продолжает находиться в СИЗО.

Убийца экс-замглавы управления МВД Новосельцева задолжал дочери полковника $100 тысяч

Убийца экс-замглавы управления МВД Новосельцева задолжал дочери полковника $100 тысяч

Напомним, бывшего замглавы управления МВД Андрея Новосельцева нашли мёртвым в бане в Новой Москве 26 октября, на его теле обнаружили колото-резаные раны. Полковник полиции считался одним из лучших специалистов по экономическим преступлениям. Подозреваемый в убийстве Новосельцева был задержан 2 ноября.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1