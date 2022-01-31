Убийца экс-замглавы управления МВД Новосельцева обокрал его на 8 млн рублей в 2018 году
По данному факту в отношении задержанного Сергея Егорова следователи возбудили уголовное дело. На данный момент мужчина продолжает находиться в СИЗО.
Сергей Егоров. Кадр из видео © ГСУ СК России
Обвиняемый в убийстве экс-замначальника Главного управления экономической безопасности МВД РФ Андрея Новосельцева несколько лет назад обокрал погибшего. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
По нашим данным, задержанный 61-летний Сергей Егоров в 2018 году тайно похитил из сейфа Новосельцева около восьми миллионов рублей. По факту кражи в отношении злоумышленника следователи возбудили уголовное дело. На данный момент Егоров продолжает находиться в СИЗО.
Напомним, бывшего замглавы управления МВД Андрея Новосельцева нашли мёртвым в бане в Новой Москве 26 октября, на его теле обнаружили колото-резаные раны. Полковник полиции считался одним из лучших специалистов по экономическим преступлениям. Подозреваемый в убийстве Новосельцева был задержан 2 ноября.
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