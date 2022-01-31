Путин направил телеграммы с соболезнованиями близким Куравлёва и Мережко

В тот же день стало известно об ещё одной потере в мире искусства — на 85-м году жизни скончался сценарист, драматург и кинорежиссёр Виктор Мережко. Его дочь рассказала, что у народного артиста, скорее всего, был коронавирус, но он не обращался к врачам и занимался самолечением, пока сын "через скандал не скрутил его и не отвёз на КТ", где выяснилось, что у него одно лёгкое поражено на 90%, а второе — на 95%. Состояние Мережко едва удалось стабилизировать, как ему потребовалась операция под общим наркозом — у режиссёра отнялась нога. Вскоре после этого она начал угасать и его не стало.