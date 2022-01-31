Путин направил телеграммы с соболезнованиями близким Куравлёва и Мережко
В Кремле отметили, что 30 января от нас ушли "очень талантливые и всенародно любимые люди искусства".
Леонид Куравлёв и Виктор Мережко. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин, Астапкович Владимир
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Леонида Куравлёва и Виктора Мережко, которые умерли 30 января. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"К сожалению, очень печальные новости пришли за выходные дни: и Куравлев, и Мережко [умерли]. Это очень-очень печальные новости. Это действительно были очень талантливые и всенародно любимые люди искусства", — отметил представитель Кремля.
По его словам, "президент Путин направил телеграммы соболезнований родным и близким умерших". .
Напомним, 30 января стало известно о смерти актёра Леонида Куравлёва. Артисту было 85 лет. Как сообщал Лайф, 17 января результаты КТ показали у него обширное поражение лёгких. О том, что Куравлёва доставили в реанимацию с подозрением на коронавирус, стало известно 10 января. Позже сын актёра сообщил, что тесты отца на ковид дали отрицательный результат. Из-за сопутствующих заболеваний состояние артиста ухудшилось, и 12 января ему сделали операцию на желудке. Куравлёв находился под личным контролем главного врача Коммунарки Дениса Проценко. 21 января СМИ сообщили, что его выписали из Коммунарки и перевели в хоспис.
В тот же день стало известно об ещё одной потере в мире искусства — на 85-м году жизни скончался сценарист, драматург и кинорежиссёр Виктор Мережко. Его дочь рассказала, что у народного артиста, скорее всего, был коронавирус, но он не обращался к врачам и занимался самолечением, пока сын "через скандал не скрутил его и не отвёз на КТ", где выяснилось, что у него одно лёгкое поражено на 90%, а второе — на 95%. Состояние Мережко едва удалось стабилизировать, как ему потребовалась операция под общим наркозом — у режиссёра отнялась нога. Вскоре после этого она начал угасать и его не стало.
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