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Порошенко отказался давать показания по делу о поставках угля из Донбасса

Также экс-глава Незалежной обвинил власти страны в препятствовании его политической деятельности. Он назвал ситуацию "шоу в стиле Зеленского".

31 января, 10:29

Пётр Порошенко. Фото © ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE

Бывший президент Украины Пётр Порошенко отказался сотрудничать со следствием по делу о поставках угля из Донбасса и давать по нему показания. Об этом он заявил в ходе допроса в Государственном бюро расследований (ГБР).

"Я точно не собираюсь принимать участие в этом шоу, я не буду давать какие-либо показания, поскольку это очень похоже на сценарий, если бы в 1937 году кого-то призывали сотрудничать с НКВД", — заявил он журналистам у здания ГБР перед допросом.

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Порошенко пробыл в Госбюро около 15 минут, после чего вышел с адвокатом к журналистам, заявив о совершённом отказе от дачи показаний. Также он обвинил власти Украины в препятствовании его политической деятельности.

"Всё это делается по указке Зеленского, это шоу в стиле Зеленского, где он пытается отвлечь внимание от серьёзных проблем в безопасности государства, в энергетике, в экономике", — подчеркнул Порошенко.

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Отказ бывшего президента Незалежной от дачи показаний подтвердили в пресс-службе Государственного бюро расследований. Также в ГБР рассказали, что Порошенко не стал подписывать протокол.

Как уже рассказывал Лайф, на Украине Порошенко предъявили обвинение в госизмене, но экс-президент спешно покинул страну после попытки вызвать его на допрос. Из-за границы Порошенко даже записал грозное видео для Зеленского и пообещал разобраться, кто из них изменник. 17 января 2022 года политик вернулся на Украину и тут же получил повестку. Суд отпустил Порошенко под личное обязательство. За экс-лидера Незалежной предлагали внести рекордный залог в размере одного миллиарда гривен (эта сумма по нынешнему курсу эквивалентна почти 36 миллионам долларов), но его отпустили просто так, без залога.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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