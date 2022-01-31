Порошенко отказался давать показания по делу о поставках угля из Донбасса

Бывший президент Украины Пётр Порошенко отказался сотрудничать со следствием по делу о поставках угля из Донбасса и давать по нему показания. Об этом он заявил в ходе допроса в Государственном бюро расследований (ГБР).

"Я точно не собираюсь принимать участие в этом шоу, я не буду давать какие-либо показания, поскольку это очень похоже на сценарий, если бы в 1937 году кого-то призывали сотрудничать с НКВД", — заявил он журналистам у здания ГБР перед допросом.

Порошенко пробыл в Госбюро около 15 минут, после чего вышел с адвокатом к журналистам, заявив о совершённом отказе от дачи показаний. Также он обвинил власти Украины в препятствовании его политической деятельности.

"Всё это делается по указке Зеленского, это шоу в стиле Зеленского, где он пытается отвлечь внимание от серьёзных проблем в безопасности государства, в энергетике, в экономике", — подчеркнул Порошенко.