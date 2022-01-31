Полузащитник ЦСКА Бохинен проведёт остаток сезона в Италии
В этом сезоне он десять раз выходил на поле в футболке армейцев и забил два мяча.
Фото © ПФК ЦСКА
Норвежский полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен на правах аренды перешёл в итальянский клуб "Салернитана", сообщает пресс-служба красно-синих.
Добавим, что соглашение между клубами предусматривает возможность выкупа по итогам аренды.
В нынешнем сезоне Эмиль Бохинен провёл за ЦСКА 10 матчей, в которых забил два гола. Игроком красно-синих он стал зимой прошлого года, перейдя из норвежского клуба "Стабек".
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