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Полузащитник ЦСКА Бохинен проведёт остаток сезона в Италии

В этом сезоне он десять раз выходил на поле в футболке армейцев и забил два мяча.

31 января, 10:21

Фото © ПФК ЦСКА

Норвежский полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен на правах аренды перешёл в итальянский клуб "Салернитана", сообщает пресс-служба красно-синих.

Добавим, что соглашение между клубами предусматривает возможность выкупа по итогам аренды.

Нападающий ЦСКА Чалов может продолжить карьеру в Италии

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В нынешнем сезоне Эмиль Бохинен провёл за ЦСКА 10 матчей, в которых забил два гола. Игроком красно-синих он стал зимой прошлого года, перейдя из норвежского клуба "Стабек".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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