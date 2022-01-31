Песков призвал США не нагнетать напряжённость вокруг Украины
Представитель Кремля отметил, что в последнее время в западной прессе появляется большое количество непроверенной и провокационной информации о том, что на самом деле происходит в Незалежной.
Дмитрий Песков © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ
Кремль призывает Вашингтон отказаться от линии нагнетания напряжённости вокруг Украины. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы последовательно эту линию критикуем и призываем Вашингтон и союзников Вашингтона на европейском континенте отказаться от этой линии, занять конструктивную, спокойную, взвешенную позицию", — добавил Песков в разговоре с журналистами.
Представитель Кремля отметил, что в последнее время в западной прессе появляется большое количество непроверенной и провокационной информации о том, что происходит в Незалежной. По его словам, вся эта раскручиваемая Вашингтоном тема приводит к истерике в стране, где люди "чуть ли не фронтовые мешки собирают".
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщал о растущей напряжённости между Вашингтоном и Киевом. Утверждалось, что президент США Джо Байден и его помощники недовольны тем, что украинское руководство "преуменьшает угрозу" якобы возможной эскалации со стороны РФ, а также "без особой благодарности" принимает поддержку со стороны Америки. В Киеве же считают, что США "чрезмерно реагируют" на сложившуюся ситуацию, "сея панику и внося беспорядок в экономику" Украины, при этом отказываются вводить превентивные санкции в отношении Москвы.
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