Песков призвал США не нагнетать напряжённость вокруг Украины

Кремль призывает Вашингтон отказаться от линии нагнетания напряжённости вокруг Украины. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы последовательно эту линию критикуем и призываем Вашингтон и союзников Вашингтона на европейском континенте отказаться от этой линии, занять конструктивную, спокойную, взвешенную позицию", — добавил Песков в разговоре с журналистами.

Представитель Кремля отметил, что в последнее время в западной прессе появляется большое количество непроверенной и провокационной информации о том, что происходит в Незалежной. По его словам, вся эта раскручиваемая Вашингтоном тема приводит к истерике в стране, где люди "чуть ли не фронтовые мешки собирают".