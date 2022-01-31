В Москве задержан организатор ячейки экстремистской организации "Таблиги джамаат"
Злоумышленника обвиняют в совершении преступления по статьям "Создание террористического сообщества", "Содействие террористической деятельности" и "Пропаганда терроризма".
Следственный комитет России. Фото © ТАСС / RBC / Олег Яковлев
Следственный комитет России направил в Басманный суд Москвы запрос арестовать Казбека Хуранова, обвиняемого в создании подмосковной ячейки экстремистской организации "Таблиги джамаат"*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
"В Басманный районный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хуранова Казбека Хасановича", — сказала пресс-секретарь Басманного суда Кристина Булыгина.
Хуранова обвиняют в совершении преступления по статьям "Создание террористического сообщества", "Содействие террористической деятельности" и "Пропаганда терроризма".
Отмечается, что в декабре 2021 года правоохранительными органами было задержано семь участников экстремисткой организации в Подмосковье. По данным ФСБ, ячейкой руководили иностранные эмиссары, прошедшие спецподготовку за рубежом. Они проводили идеологическую обработку новых членов организации, изучали запрещённую литературу и "обсуждали планы создания на территории РФ исламского государства — халифата".
Ранее Лайф рассказал, что Навального, Соболь, Гимади и Албурова добавили в список террористов и экстремистов. Эти граждане числились в организациях, запрещённых в России. Ранее Лайф сообщал, что в соответствующий перечень были включены Леонид Волков и Иван Жданов.
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* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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