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Погибшая от рук сожителя адвокат в Белгородской области защищала своего убийцу на суде

Женщина дождалась преступника из колонии и стала жить с ним вместе. Ранее сообщалось, что пара часто ссорилась, а сестра юриста советовала ей порвать с мужчиной.

31 января, 10:07
<p>© <a href="https://mvdmedia.ru/news/operativnye-novosti/sotrudniki-politsii-yugo-vostochnogo-okruga-stolitsy-zaderzhali-podozrevaemogo-v-krazhe-iz-kvartiry/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"МВД медиа"</a></p>

© "МВД медиа"

Убитая в городе Губкине Белгородской области женщина оказалась адвокатом, защищавшим своего сожителя, которого подозревали в расправе, на суде. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как заметил собеседник агентства, адвокат Елена Сушкова защищала мужчину, которого обвиняли в покушении на убийство, а затем дождалась его из колонии, откуда тот вышел в 2015 году.

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Ранее Лайф рассказывал, что мужчина сначала убил возлюбленную 1970 года рождения в Губкине, а затем приехал в село Аверино, где расправился с 56-летней сестрой первой жертвы. Уже после этого его задержали полицейские. По данным следствия, мужчина регулярно ссорился со своей сожительницей, о чём та рассказывала сестре. Родственница предлагала женщине расстаться с ним.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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