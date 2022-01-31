Погибшая от рук сожителя адвокат в Белгородской области защищала своего убийцу на суде

Убитая в городе Губкине Белгородской области женщина оказалась адвокатом, защищавшим своего сожителя, которого подозревали в расправе, на суде. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как заметил собеседник агентства, адвокат Елена Сушкова защищала мужчину, которого обвиняли в покушении на убийство, а затем дождалась его из колонии, откуда тот вышел в 2015 году.