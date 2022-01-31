Погибшая от рук сожителя адвокат в Белгородской области защищала своего убийцу на суде
Женщина дождалась преступника из колонии и стала жить с ним вместе. Ранее сообщалось, что пара часто ссорилась, а сестра юриста советовала ей порвать с мужчиной.
Убитая в городе Губкине Белгородской области женщина оказалась адвокатом, защищавшим своего сожителя, которого подозревали в расправе, на суде. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как заметил собеседник агентства, адвокат Елена Сушкова защищала мужчину, которого обвиняли в покушении на убийство, а затем дождалась его из колонии, откуда тот вышел в 2015 году.
Ранее Лайф рассказывал, что мужчина сначала убил возлюбленную 1970 года рождения в Губкине, а затем приехал в село Аверино, где расправился с 56-летней сестрой первой жертвы. Уже после этого его задержали полицейские. По данным следствия, мужчина регулярно ссорился со своей сожительницей, о чём та рассказывала сестре. Родственница предлагала женщине расстаться с ним.
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