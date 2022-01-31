Песков: Путин прокомментирует ответы США и НАТО, когда сочтёт необходимым
Ранее российский лидер в беседе с президентом Франции уже обратил внимание на то, что Вашингтон и его союзники проигнорировали ключевые претензии Москвы, обозначенные в документе.
Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин прокомментирует ответы США и НАТО на предложения Москвы о гарантиях безопасности, когда сочтёт необходимым. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Точную дату я не могу вам назвать", — добавил представитель Кремля.
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Напомним, что посол США в Москве Джон Салливан передал письменный ответ Вашингтона в российский МИД 26 января. Представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО.
Ранее Владимир Путин сообщил своему французскому коллеге Макрону о неудовлетворённости Москвы ответами США и НАТО по гарантиям безопасности. Российский лидер обратил внимание президента Франции на то, что Вашингтон и его союзники проигнорировали ключевые претензии Москвы, обозначенные в документе.
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