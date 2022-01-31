Песков: Путин прокомментирует ответы США и НАТО, когда сочтёт необходимым

Президент России Владимир Путин прокомментирует ответы США и НАТО на предложения Москвы о гарантиях безопасности, когда сочтёт необходимым. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Точную дату я не могу вам назвать", — добавил представитель Кремля.