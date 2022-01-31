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Захарова посоветовала главе МИД Британии Трасс изучить список коррупционеров из РФ

Представитель МИД РФ с иронией заметила, что в случае успеха миссии министр сможет претендовать на почётную награду. Она также добавила, что все "очень надеются" на Трасс.

31 января, 09:47
<p>Мария Захарова © Telegram-канал <a href="https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/1404" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Марии Захаровой</a></p>

Мария Захарова © Telegram-канал Марии Захаровой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала главе МИД Великобритании Лиз Трасс вспомнить список коррупционеров, которых Москва просила выдать. Об этом она написала в своём телеграм-канале, комментируя заявление министра о конфискации имущества у проживающих в Лондоне российских олигархов.

"Главное, ни шагу назад, миссис Трасс! Мы на вас очень надеемся. Никакие сиюминутные британские финансовые интересы не могут быть важнее демократии и свободы! Доведёте свою мысль до реализации, сможете претендовать на получение знака "За взаимодействие", — добавила Захарова.

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Напомним, глава МИД Британии Лиз Трасс подтвердила планы Лондона расширить санкции против России. По её словам, теперь у олигархов и компаний, которые служат опорой для российского государства, не получится спрятаться. По данным СМИ, объявить о новых ограничениях Лондон может уже сегодня, 31 января.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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