Захарова посоветовала главе МИД Британии Трасс изучить список коррупционеров из РФ
Представитель МИД РФ с иронией заметила, что в случае успеха миссии министр сможет претендовать на почётную награду. Она также добавила, что все "очень надеются" на Трасс.
Мария Захарова © Telegram-канал Марии Захаровой
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала главе МИД Великобритании Лиз Трасс вспомнить список коррупционеров, которых Москва просила выдать. Об этом она написала в своём телеграм-канале, комментируя заявление министра о конфискации имущества у проживающих в Лондоне российских олигархов.
"Главное, ни шагу назад, миссис Трасс! Мы на вас очень надеемся. Никакие сиюминутные британские финансовые интересы не могут быть важнее демократии и свободы! Доведёте свою мысль до реализации, сможете претендовать на получение знака "За взаимодействие", — добавила Захарова.
Напомним, глава МИД Британии Лиз Трасс подтвердила планы Лондона расширить санкции против России. По её словам, теперь у олигархов и компаний, которые служат опорой для российского государства, не получится спрятаться. По данным СМИ, объявить о новых ограничениях Лондон может уже сегодня, 31 января.
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