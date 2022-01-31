Захарова посоветовала главе МИД Британии Трасс изучить список коррупционеров из РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала главе МИД Великобритании Лиз Трасс вспомнить список коррупционеров, которых Москва просила выдать. Об этом она написала в своём телеграм-канале, комментируя заявление министра о конфискации имущества у проживающих в Лондоне российских олигархов.

"Главное, ни шагу назад, миссис Трасс! Мы на вас очень надеемся. Никакие сиюминутные британские финансовые интересы не могут быть важнее демократии и свободы! Доведёте свою мысль до реализации, сможете претендовать на получение знака "За взаимодействие", — добавила Захарова.