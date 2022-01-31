Песков: Введение локдауна в России не обсуждается
По словам представителя Кремля, вопрос о введении таких серьёзных ограничений не актуален.
Закрытый магазин. Фото © ТАСС / Сергей Ермохин
Введение всероссийского локдауна из-за ситуации с коронавирусом не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"[Вопрос] не актуален, [введение локдауна] не обсуждается", — отметил представитель Кремля.
А ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов заявил, что рост заболеваемости во время пятой, "омикронной", волны ковида может привести к формированию в России "естественного локдауна", когда люди будут вынуждены сами ограничивать круг общения.
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