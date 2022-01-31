Песков: Введение локдауна в России не обсуждается

Введение всероссийского локдауна из-за ситуации с коронавирусом не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

А ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов заявил, что рост заболеваемости во время пятой, "омикронной", волны ковида может привести к формированию в России "естественного локдауна", когда люди будут вынуждены сами ограничивать круг общения.