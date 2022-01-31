Бросившая дочь в вольер к медведю жительница Ташкента была в депрессии из-за отъезда мужа

Женщина, бросившая трёхлетнюю дочь в вольер к бурому медведю в Ташкентском зоопарке, находилась в депрессии из-за отъезда супруга. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского министерства по делам семьи.

По данным ведомства, женщина проживает в Ташкенте одна с двумя детьми. После случившегося в зоопарке выяснилось, что она впала в депрессию из-за переезда в Россию её мужа. На данный момент женщина нигде не работает, власти города неоднократно оказывали социальную и юридическую помощь ей и её детям.