Бросившая дочь в вольер к медведю жительница Ташкента была в депрессии из-за отъезда мужа
На данный момент женщина нигде не работает, власти города неоднократно оказывали социальную и юридическую помощь её семье. Также известно, что она растит двоих детей.
Кадр из видео © Telegram / SHOT
Женщина, бросившая трёхлетнюю дочь в вольер к бурому медведю в Ташкентском зоопарке, находилась в депрессии из-за отъезда супруга. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского министерства по делам семьи.
По данным ведомства, женщина проживает в Ташкенте одна с двумя детьми. После случившегося в зоопарке выяснилось, что она впала в депрессию из-за переезда в Россию её мужа. На данный момент женщина нигде не работает, власти города неоднократно оказывали социальную и юридическую помощь ей и её детям.
"В настоящее время правоохранительные органы продолжают расследование данного инцидента. Пострадавшей девочке оказывается вся необходимая медицинская помощь", — отметили в министерстве, добавив, что сейчас жизни ребёнка ничего не угрожает.
Напомним, в Ташкентском зоопарке женщина бросила трёхлетнюю дочь в вольер к медведю. Посетители и сотрудники пытались помешать злоумышленнице совершить задуманное, но им это не удалось. У ребёнка диагностированы открытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.
Комментариев: 0