НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Rzeczpospolita: Польша впервые предложила Украине военно-техническую помощь

Как уточняет газета, Министерство обороны Незалежной подтвердило получение предложения и готовит телефонные переговоры глав ведомств двух стран в ближайшее время.

31 января, 09:28
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/MON_GOV_PL/status/1485554598152744964/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ministerstwo Obrony Narodowej</a></p>

Фото © Twitter / Ministerstwo Obrony Narodowej

Польские власти предложили Украине оказать безвозмездную военно-техническую помощь, сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на Министерство обороны Незалежной.

Отмечается, что ведомство уведомило газету о получении предложения. По данным СМИ, в ближайшее время пройдут телефонные переговоры министров обороны двух стран. В свою очередь глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников сообщил газете, что Варшава оказывает Киеву сильную политическую поддержку, однако военной помощи до сих пор не было. По его мнению, это связано с тем, что он пока не знаком с польским коллегой Мариушем Блащаком.

Премьер Эстонии Каллас призвала Германию помочь Украине

Премьер Эстонии Каллас призвала Германию помочь Украине

А ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ЦРУ с 2015 года обучает для Украины организаторов партизанского движения. По его словам, затем этих людей, получивших навыки соблюдения конспирации, вербовки, проведения диверсионных операций, возвращают в Незалежную.

Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе.

На Украине передислоцировали канадские войска

На Украине передислоцировали канадские войска

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1