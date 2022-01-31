Rzeczpospolita: Польша впервые предложила Украине военно-техническую помощь

Отмечается, что ведомство уведомило газету о получении предложения. По данным СМИ, в ближайшее время пройдут телефонные переговоры министров обороны двух стран. В свою очередь глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников сообщил газете, что Варшава оказывает Киеву сильную политическую поддержку, однако военной помощи до сих пор не было. По его мнению, это связано с тем, что он пока не знаком с польским коллегой Мариушем Блащаком.