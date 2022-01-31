Rzeczpospolita: Польша впервые предложила Украине военно-техническую помощь
Как уточняет газета, Министерство обороны Незалежной подтвердило получение предложения и готовит телефонные переговоры глав ведомств двух стран в ближайшее время.
Фото © Twitter / Ministerstwo Obrony Narodowej
Польские власти предложили Украине оказать безвозмездную военно-техническую помощь, сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на Министерство обороны Незалежной.
Отмечается, что ведомство уведомило газету о получении предложения. По данным СМИ, в ближайшее время пройдут телефонные переговоры министров обороны двух стран. В свою очередь глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников сообщил газете, что Варшава оказывает Киеву сильную политическую поддержку, однако военной помощи до сих пор не было. По его мнению, это связано с тем, что он пока не знаком с польским коллегой Мариушем Блащаком.
А ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ЦРУ с 2015 года обучает для Украины организаторов партизанского движения. По его словам, затем этих людей, получивших навыки соблюдения конспирации, вербовки, проведения диверсионных операций, возвращают в Незалежную.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе.
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