В Шереметьево задержали мужчину, который угрожал взорвать терминал
Полиция провела проверку, и никаких взрывных устройств и взрывоопасных предметов не было обнаружено.
Фото © Агентство "Москва" / Киселёв Сергей
В аэропорту Шереметьево задержали мужчину, который угрожал привести в действие взрывное устройство.
"При входе в один из терминалов посетитель заявил о наличии у него взрывного устройства. Данная информация была проверена, никаких взрывчатых устройств и взрывоопасных предметов не обнаружено", — рассказал ТАСС источник.
Аэропорт работает в штатном режиме, проводится проверка.
Напомним, в январе по многим регионам страны прокатилась волна "минирований". Так, например, ранее из-за сообщений об угрозе взрыва в Петропавловске-Камчатском школьников отправили по домам. Учащихся пришлось также эвакуировать и в Хабаровске. Кроме того, занятия в школах были отменены в Челябинске и Тюмени. А в Красноярске удалось задержать школьников, которые рассылали ложные угрозы о "минировании".
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