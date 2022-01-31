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В Шереметьево задержали мужчину, который угрожал взорвать терминал

Полиция провела проверку, и никаких взрывных устройств и взрывоопасных предметов не было обнаружено.

31 января, 09:22

Фото © Агентство "Москва" / Киселёв Сергей

В аэропорту Шереметьево задержали мужчину, который угрожал привести в действие взрывное устройство.

"При входе в один из терминалов посетитель заявил о наличии у него взрывного устройства. Данная информация была проверена, никаких взрывчатых устройств и взрывоопасных предметов не обнаружено", рассказал ТАСС источник.

Аэропорт работает в штатном режиме, проводится проверка.

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Напомним, в январе по многим регионам страны прокатилась волна "минирований". Так, например, ранее из-за сообщений об угрозе взрыва в Петропавловске-Камчатском школьников отправили по домам. Учащихся пришлось также эвакуировать и в Хабаровске. Кроме того, занятия в школах были отменены в Челябинске и Тюмени. А в Красноярске удалось задержать школьников, которые рассылали ложные угрозы о "минировании".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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