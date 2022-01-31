Актёра Бориса Щербакова снова госпитализировали с коронавирусом

Народный артист России, советский и российский актёр Борис Щербаков вновь госпитализирован с коронавирусом. Как сообщает телеграм-канал Mash, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Сообщается, что артист обратился к медикам с жалобами на сильную слабость и кашель. Сейчас Щербаков дышит самостоятельно, сатурация — 99%. Также известно, что на данный момент ПЦР-тест на коронавирус уже показал отрицательный результат, а компьютерная томография не выявила признаков пневмонии. Как рассказала супруга артиста Татьяна Бронзова в беседе с РИА "Новости", актёр останется в больнице ещё на пару дней.

Напомним, в августе прошлого года сообщалось, что артист госпитализирован с двусторонним воспалением лёгких, однако в беседе с Лайфом актёр опроверг эту информацию. А осенью у Щербакова диагностировали пневмонию средней тяжести и небольшое поражение лёгких.