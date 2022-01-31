Полицейские накрыли гей-вечеринку с наркотиками в московском отеле
Сообщается, что один из участников "мероприятия" умолял сотрудников гостиницы помочь ему, так как его хотели изнасиловать. После этого на месте и появились правоохранители.
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В московском отеле Holiday Inn на Лесной улице полуголый мужчина заявил о попытках накачать его наркотой и изнасиловать на гей-вечеринке. Об этом рассказывает SHOT.
Сообщается, что 36-летний мужчина, одетый в одни штаны и находясь в неадекватном состоянии, умолял сотрудников отеля о помощи, на что они немедленно вызвали полицию. Правоохранителям он рассказал о побеге из номера, где ему якобы пытались насильно ввести наркотики из шприца и изнасиловать. Уехать же мужчина не мог из-за оставленных там вещей, идти за которыми ему страшно.
От работников гостиницы полицейские узнали, что два номера снял организатор гей-вечеринки, их незамедлительно решили осмотреть. Оказалось, что в одной из комнат развлекались шестеро мужчин, в другой — ещё пятеро. Кроме того, были разбросаны шприцы и другие вещи. Всех участников "мероприятия" задержали.
Позднее выяснилось, что пострадавшего пригласили на вечеринку в "Телеграме" в одном из чатов гей-сообщества. Сейчас полиция устанавливает личности всех присутствовавших на вечеринке.
Ранее Лайф показал видео разгона гей-вечеринки с участием Ромы Жёлудя в Ростове-на-Дону. Силовики опросили около 200 её участников, проверили документы, занесли в специальную картотеку данных, а затем отправили всех домой.
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