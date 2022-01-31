Сбер запустил сервис проверки онлайн-переводов близких

Сбер запустил новый способ защиты близких от мошенников — теперь его клиенты могут доверить близким проверку своих онлайн-переводов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Сбер объявляет о создании сервиса проверки операций близкого. Эта услуга уникальна и не имеет аналогов в России. Суть сервиса в том, что онлайн-переводы клиента — перед тем, как их исполняет банк, — попадают на дополнительную проверку помощнику, который одобряет или отклоняет их исходя из цели операции. Если помощник сочтёт операцию подозрительной, он связывается с близким для уточнения обстоятельств и при необходимости блокирует её исполнение", — указывается в сообщении.

Таким помощником может стать любой близкий клиенту человек. Данная услуга является надёжной защитой в таких ситуациях, когда под психологическим воздействием мошенников жертва переводит злоумышленникам деньги. Обычно близкие люди узнают о такой операции уже постфактум и не могут ничего исправить. Но подобные случаи можно было бы предотвратить, если бы кто-то из них имел возможность отклонить перевод, объяснили в Сбере.

Для клиента новая услуга абсолютно безопасна. Помощнику известны "только реквизиты операции". К тому же использование сервиса не отменяет стандартные алгоритмы проверки процедур банком. Данную услугу можно подключить в мобильном приложении "Сбербанк.Онлайн". Для этого нужно предъявить согласие как своё, так и выбранного помощника. В том же приложении близкому человеку будут приходить уведомления о необходимости проверить операцию.