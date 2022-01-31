Тренер сборной России по биатлону рассказал, когда Буртасова прилетит на Олимпиаду в Пекин

Биатлонистка Евгения Буртасова прилетит в Пекин для участия в Олимпийских играх либо 2, либо 5 февраля. Об этом журналистам сообщил старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов.

Ранее Лайф сообщал, что из-за двух положительных тестов на коронавирус принять участие в Олимпийских играх в Пекине не сможет Валерия Васнецова. Вместо неё в расположение команды прибудет Евгения Буртасова, которая на прошлой неделе взяла два золота на чемпионате Европы в немецком Арбере.