В России госпитализировали 9090 человек с коронавирусом за сутки, что на 8% ниже показателя предыдущего дня. Об этом сообщает в понедельник федеральный оперштаб. Количество госпитализаций снизилось в 51 регионе страны, а увеличилось в 32. Выздоровело за сутки 30 130 человек, умер 621.

Всего в России за сутки зафиксировали 124 070 случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных случаев ковида с начала пандемии достигло 11 861 077.

По данным оперштаба, заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю выросла на 102,8%, а количество госпитализаций в пересчёте на 100 тысяч жителей — на 40,4%.