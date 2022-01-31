В России госпитализировали 9090 человек с коронавирусом за сутки
Это на 8% ниже, чем вчера. По данным оперативного штаба, количество госпитализаций снижается в 51 регионе страны.
Госпиталь для пациентов с коронавирусом в автомобильном торговом центре на Каширском шоссе. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
В России госпитализировали 9090 человек с коронавирусом за сутки, что на 8% ниже показателя предыдущего дня. Об этом сообщает в понедельник федеральный оперштаб. Количество госпитализаций снизилось в 51 регионе страны, а увеличилось в 32. Выздоровело за сутки 30 130 человек, умер 621.
Всего в России за сутки зафиксировали 124 070 случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных случаев ковида с начала пандемии достигло 11 861 077.
По данным оперштаба, заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю выросла на 102,8%, а количество госпитализаций в пересчёте на 100 тысяч жителей — на 40,4%.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве стартовала бесплатная вакцинация подростков от коронавируса. Дети в возрасте от 12 до 17 лет могут сделать прививку препаратом "Спутник М" в 13 центрах на базе городских детских поликлиник.
Комментариев: 0