Контрактник, застреливший срочника в Подмосковье, играл с оружием
При этом выстрелившего мужчину характеризуют положительно. Он служит в части уже больше десяти лет и всегда заступался за солдат.
Оружие в руках военнослужащего. Фото © ТАСС / Егор Алеев
Контрактник, который случайно застрелил солдата-срочника в воинской части ПВО в Подмосковье, играл с оружием. Как уточнил источник Лайфа, пистолет у мужчины не стоял на предохранителе.
Отмечается, что контрактник получил оружие для сопровождения секретной документации, вышел из подразделения и начал "баловаться" с пистолетом. В определённый момент произошёл выстрел, пуля попала в голову солдату, который находился недалеко от мужчины.
Как сообщает источник, стрелявшего характеризуют на службе положительно, он служит в части уже больше десяти лет и всегда заступался за солдат.
Ранее Лайф сообщал, что контрактник застрелил срочника в воинской части ПВО в Подмосковье. По данным пресс-службы Западного военного округа, инцидент произошёл в результате грубого нарушения правил обращения с оружием.
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