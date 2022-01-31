Контрактник, застреливший срочника в Подмосковье, играл с оружием

Контрактник, который случайно застрелил солдата-срочника в воинской части ПВО в Подмосковье, играл с оружием. Как уточнил источник Лайфа, пистолет у мужчины не стоял на предохранителе.

Отмечается, что контрактник получил оружие для сопровождения секретной документации, вышел из подразделения и начал "баловаться" с пистолетом. В определённый момент произошёл выстрел, пуля попала в голову солдату, который находился недалеко от мужчины.

Как сообщает источник, стрелявшего характеризуют на службе положительно, он служит в части уже больше десяти лет и всегда заступался за солдат.