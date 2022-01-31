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Контрактник, застреливший срочника в Подмосковье, играл с оружием

При этом выстрелившего мужчину характеризуют положительно. Он служит в части уже больше десяти лет и всегда заступался за солдат.

31 января, 09:40
<p>Оружие в руках военнослужащего. Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Оружие в руках военнослужащего. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Контрактник, который случайно застрелил солдата-срочника в воинской части ПВО в Подмосковье, играл с оружием. Как уточнил источник Лайфа, пистолет у мужчины не стоял на предохранителе.

Отмечается, что контрактник получил оружие для сопровождения секретной документации, вышел из подразделения и начал "баловаться" с пистолетом. В определённый момент произошёл выстрел, пуля попала в голову солдату, который находился недалеко от мужчины.

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Как сообщает источник, стрелявшего характеризуют на службе положительно, он служит в части уже больше десяти лет и всегда заступался за солдат.

Ранее Лайф сообщал, что контрактник застрелил срочника в воинской части ПВО в Подмосковье. По данным пресс-службы Западного военного округа, инцидент произошёл в результате грубого нарушения правил обращения с оружием.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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