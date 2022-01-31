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СК просит арестовать подрывника из серпуховского монастыря

Уточняется, что 18-летнему парню предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц. С декабря прошлого года из-за полученных ранений в ходе инцидента он находился в больнице.

31 января, 09:53
<p>Струженков пришёл в серпуховский монастырь перед взрывом © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/32664" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Струженков пришёл в серпуховский монастырь перед взрывом © Telegram / SHOT

Следствие просит об аресте 18-летнего Владислава Струженкова, который устроил взрыв на территории женского монастыря в Серпухове. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

"В суд поступило ходатайство следственных органов в отношении Струженкова В. А. о заключении под стражу", — цитирует ТАСС пресс-секретаря суда.

Отец подрывника извинился за сына перед пострадавшими в серпуховском монастыре

Отец подрывника извинился за сына перед пострадавшими в серпуховском монастыре

Уточняется, что Струженкову предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц. С декабря прошлого года из-за полученных ранений в ходе инцидента он находился в больнице.

Напомним, утром 13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Как писал Лайф, СВУ привёл в действие 18-летний Владислав С., выпускник церковно-приходской школы. В монастырь юноша пришёл во время утренней детской молитвы и попал на видео за минуты до детонации. По последним данным, в результате ЧП пострадало 13 человек.

Месть за травлю или болезнь: Почему бывший гимназист Владислав Струженков взорвал себя и детей в монастыре

Месть за травлю или болезнь: Почему бывший гимназист Владислав Струженков взорвал себя и детей в монастыре

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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