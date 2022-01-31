СК просит арестовать подрывника из серпуховского монастыря
Уточняется, что 18-летнему парню предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц. С декабря прошлого года из-за полученных ранений в ходе инцидента он находился в больнице.
Струженков пришёл в серпуховский монастырь перед взрывом © Telegram / SHOT
Следствие просит об аресте 18-летнего Владислава Струженкова, который устроил взрыв на территории женского монастыря в Серпухове. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.
"В суд поступило ходатайство следственных органов в отношении Струженкова В. А. о заключении под стражу", — цитирует ТАСС пресс-секретаря суда.
Уточняется, что Струженкову предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц. С декабря прошлого года из-за полученных ранений в ходе инцидента он находился в больнице.
Напомним, утром 13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Как писал Лайф, СВУ привёл в действие 18-летний Владислав С., выпускник церковно-приходской школы. В монастырь юноша пришёл во время утренней детской молитвы и попал на видео за минуты до детонации. По последним данным, в результате ЧП пострадало 13 человек.
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