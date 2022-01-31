СК просит арестовать подрывника из серпуховского монастыря

Следствие просит об аресте 18-летнего Владислава Струженкова, который устроил взрыв на территории женского монастыря в Серпухове. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

"В суд поступило ходатайство следственных органов в отношении Струженкова В. А. о заключении под стражу", — цитирует ТАСС пресс-секретаря суда.