У ВИЧ-инфицированной жительницы ЮАР выявили 21 мутацию ковида за девять месяцев болезни

ВИЧ-инфицированная женщина в ЮАР болела коронавирусом в течение девяти месяцев, за это время патоген в её организме накопил 21 мутацию. Данные об этом опубликованы на сайте Social Science Research Network (SSRN).

"Двадцатидвухлетняя женщина с неконтролируемой прогрессирующей ВИЧ-инфекцией была инфицирована бета-вариантом SARS-CoV-2 в течение девяти месяцев, при этом вирус накопил более 20 дополнительных мутаций", — говорится в исследовании, проведённом учёными из университетов Стелленбос и Квазулу-Натал в ЮАР.

Положительный тест на коронавирус женщина сдала в январе 2021 года. В сентябре она попала в больницу Кейптауна, где опять был подтверждён CoViD-19. В ходе проведённых исследований выяснилось, что пациентка не повторно заразилась инфекцией, а болела ею как минимум девять месяцев. Вылечиться ей удалось только в конце ноября.

В исследовании уточнили, что с января 2021 года у женщины появились проблемы с соблюдением режима лечения от ВИЧ. После госпитализации антиретровирусная терапия возобновилась, подавив вирус иммунодефицита и вылечив от коронавируса в течение шести-девяти недель.

Учёные в своей работе подчеркнули, что данный случай "дополняет доказательства того, что тяжёлая иммуносупрессия, связанная с неконтролируемой ВИЧ-инфекцией, может привести к хроническим инфекциям SARS-CoV-2".

"Подобные персистирующие инфекции также могут привести к накоплению мутаций, некоторые из которых приводят к ускользанию от иммунного ответа, что может привести к появлению новых вариантов", — резюмировали специалисты.