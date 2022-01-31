Песков счёл поводом для беспокойства угрозу Лондона арестовать имущество олигархов

Угрозы Великобритании арестовать имущество российских олигархов являются поводом для серьёзной обеспокоенности международных финансовых и бизнес-структур. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это демонстрирует изрядную непредсказуемость Лондона, и это повод для серьёзной обеспокоенности международных финансовых и бизнес-структур. Надо называть всё своими именами. Санкции — это нечто легитимное и оформленное решением Совета Безопасности ООН, а в данном случае речь о неприкрытой атаке на бизнес", — заметил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что многие российские компании имеют в качестве стратегических партнёров и акционеров британские организации, однако англосаксы изрядно накачивают напряжённость на европейском континенте, это повод задуматься.