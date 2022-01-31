Песков счёл поводом для беспокойства угрозу Лондона арестовать имущество олигархов
По словам представителя Кремля, многие российские компании имеют в качестве стратегических партнёров и акционеров британские организации, однако англосаксы изрядно накачивают напряжённость.
Дмитрий Песков © Kremlin.ru
Угрозы Великобритании арестовать имущество российских олигархов являются поводом для серьёзной обеспокоенности международных финансовых и бизнес-структур. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это демонстрирует изрядную непредсказуемость Лондона, и это повод для серьёзной обеспокоенности международных финансовых и бизнес-структур. Надо называть всё своими именами. Санкции — это нечто легитимное и оформленное решением Совета Безопасности ООН, а в данном случае речь о неприкрытой атаке на бизнес", — заметил Песков.
Представитель Кремля напомнил, что многие российские компании имеют в качестве стратегических партнёров и акционеров британские организации, однако англосаксы изрядно накачивают напряжённость на европейском континенте, это повод задуматься.
"Страна за пределами континента нагнетает напряжённость у нас дома, и пока мы, европейцы, не поймём, что нам это вредит, не исправим ситуацию", — добавил пресс-секретарь главы государства.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс подтвердила, что Лондон на следующей неделе расширит санкции против РФ из-за ситуации вокруг Украины и включит в них российских олигархов, "причастных к поддержке режима". По её словам, теперь у тех, кто служит опорой для российского государства, не получится спрятаться. По данным СМИ, объявить о новых ограничениях Лондон может уже сегодня, 31 января.
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