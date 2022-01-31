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В Кремле назвали "феерией спорта" финал Australian Open с участием Даниила Медведева

Наш спортсмен был близок к победе на турнире, однако по ходу решающего поединка не смог сломить сопротивления легендарного Рафаэля Надаля.

31 января, 10:07

Даниил Медведев. Фото © ТАСС/EPA/DEAN LEWINS

Финал теннисного Australian Open стал настоящим праздником спорта, а участвовавший в нём россиянин Даниил Медведев стал настоящим молодцом. Об этом журналистом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вчера наш Медведев и Надаль подарили нам пять часов феерии тенниса, феерии спорта. Медведев наш молодец. Но спорт тем и прекрасен, что победитель может быть только один. Поэтому поздравим [испанского теннисиста Рафаэля] Надаля", — заявил Песков.

Один против всех: Как Даниил Медведев стал главным героем Australian Open, хоть и проиграл в финале

Один против всех: Как Даниил Медведев стал главным героем Australian Open, хоть и проиграл в финале

Напомним, в финале Australian Open Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю. Поединок продолжался 5 часов и 24 минуты, став самым долгим на турнире в этом году.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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