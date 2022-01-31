В Кремле назвали "феерией спорта" финал Australian Open с участием Даниила Медведева
Наш спортсмен был близок к победе на турнире, однако по ходу решающего поединка не смог сломить сопротивления легендарного Рафаэля Надаля.
Даниил Медведев. Фото © ТАСС/EPA/DEAN LEWINS
Финал теннисного Australian Open стал настоящим праздником спорта, а участвовавший в нём россиянин Даниил Медведев стал настоящим молодцом. Об этом журналистом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вчера наш Медведев и Надаль подарили нам пять часов феерии тенниса, феерии спорта. Медведев наш молодец. Но спорт тем и прекрасен, что победитель может быть только один. Поэтому поздравим [испанского теннисиста Рафаэля] Надаля", — заявил Песков.
Напомним, в финале Australian Open Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю. Поединок продолжался 5 часов и 24 минуты, став самым долгим на турнире в этом году.
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