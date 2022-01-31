Песков уличил американские СМИ в публикации фейков об Украине
По его словам, то, что это непроверенная, искажённая и провокационная информация, становится очевидно для всех.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Александр Щербак
Американские СМИ в последние месяцы публикуют много заведомо ложной информации по теме Украины, и это уже становится очевидно для всех. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"К нашему сожалению, американские СМИ в последние месяцы публикуют очень большое количество непроверенной, искажённой и заведомо лживой и провокационной информации о том, что происходит на Украине и вокруг неё", — отметил представитель Кремля.
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А ранее в ЛНР заявили, что Украина при поддержке западных спецслужб готовит информационную кампанию с кодовым названием Crushing Sword ("Сокрушающий меч"), её цель — введение в заблуждение мировой общественности и обвинение ДНР, ЛНР и России в агрессии против Незалежной. В рамках этой кампании готовятся постановочные телесюжеты о начале "агрессии" и о жителях, которые якобы просят "освободить их от российского гнёта".
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