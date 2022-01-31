Песков уличил американские СМИ в публикации фейков об Украине

Американские СМИ в последние месяцы публикуют много заведомо ложной информации по теме Украины, и это уже становится очевидно для всех. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"К нашему сожалению, американские СМИ в последние месяцы публикуют очень большое количество непроверенной, искажённой и заведомо лживой и провокационной информации о том, что происходит на Украине и вокруг неё", — отметил представитель Кремля.