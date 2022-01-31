Погибшая в Ленобласти двухлетняя девочка три месяца жила в квартире няни

Погибшая в Ленобласти двухлетняя девочка, тело которой нашли в квартире няни, жила с женщиной три месяца. Об этом сообщает "Рен-ТВ".

Предварительно, мать отдала малышку сиделке осенью прошлого года, так как не могла совмещать работу с уходом за ребёнком. Теперь женщина подозревает в убийстве дочери няню.

Уточняется, сиделка позвонила женщине с просьбой приехать и сообщила, что ребёнок плохо дышит. А когда мать приехала в квартиру, то обнаружила труп ребёнка с синяками и ссадинами. Затем она якобы взяла тело дочери, увезла его к себе домой и уже оттуда вызвала скорую и полицию.

Также, по словам друга семьи, врачи констатировали, что смерть девочки наступила ещё два дня назад, при этом скорую ей никто не вызывал.

Прокуратура Ленобласти и органы следствия начали проверку, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил контролировать дело центральному аппарату.