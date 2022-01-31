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Погибшая в Ленобласти двухлетняя девочка три месяца жила в квартире няни

Отмечается, что мать отдала малышку сиделке, так как не могла совмещать работу с уходом за ребёнком. Теперь женщина подозревает её в убийстве дочери.

31 января, 10:26
<p> © Pixabay</p>

© Pixabay

Погибшая в Ленобласти двухлетняя девочка, тело которой нашли в квартире няни, жила с женщиной три месяца. Об этом сообщает "Рен-ТВ".

Предварительно, мать отдала малышку сиделке осенью прошлого года, так как не могла совмещать работу с уходом за ребёнком. Теперь женщина подозревает в убийстве дочери няню.

Уточняется, сиделка позвонила женщине с просьбой приехать и сообщила, что ребёнок плохо дышит. А когда мать приехала в квартиру, то обнаружила труп ребёнка с синяками и ссадинами. Затем она якобы взяла тело дочери, увезла его к себе домой и уже оттуда вызвала скорую и полицию.

Двухлетнюю девочку нашли мёртвой в квартире няни в Ленобласти

Двухлетнюю девочку нашли мёртвой в квартире няни в Ленобласти

Также, по словам друга семьи, врачи констатировали, что смерть девочки наступила ещё два дня назад, при этом скорую ей никто не вызывал.

Прокуратура Ленобласти и органы следствия начали проверку, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил контролировать дело центральному аппарату.

Ранее в Ленобласти задержали няню, в квартире которой нашли мёртвую девочку. По предварительной информации, ребёнок был избит. Мать малышки платила женщине, чтобы та взяла ребёнка к себе и ухаживала за ним.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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