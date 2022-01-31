Молния ударила в заходящий на посадку самолёт в Сочи

В самолёт, который заходил на посадку в аэропорту Сочи, ударила молния. Завершение полёта прошло успешно, сообщили в пресс-службе компании "Аэродинамика", которая управляет аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы, передаёт ТАСС.

"В воскресенье при заходе на посадку в Сочи молния попала в самолёт, который совершал полёт из Красноярска. Посадка прошла благополучно", — указали там, добавив, что сейчас воздушное судно отстранено от полёта.

По данным пресс-службы, экипаж попадание молнии в воздухе не заметил. Признаки происшествия увидел техсостав линейной станции техобслуживания во время послеполётного осмотра.

Как сообщила "Российская газета", речь идёт о самолёте Boeing 737-800 авиакомпании "Северный ветер". У него обнаружено повреждение плоскости левого стабилизатора. Пассажиров отправили на резервном воздушном судне.