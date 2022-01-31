НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Украинский фигурист по-английски ответил на вопросы журналистов из РФ на Олимпиаде-2022

Ранее Минспорта Незалежной рекомендовало своим атлетам избегать фотографий с нашими спортсменами и призвало не давать интервью на русском языке.

31 января, 10:35
<p>Иван Шмуратко. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Иван Шмуратко. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Украинский фигурист Иван Шмуратко перед стартом Олимпиады в Пекине пообщался с журналистами из России, однако сделал это на английском языке, сообщает РИА "Новости".

"На этой Олимпиаде мы говорим только на украинском или английском. Здорово, что сборная Украины примет участие в командном турнире. Рады представлять свою страну, постараемся сделать свою работу как можно лучше. Почему я говорю по-английски? Как вы знаете, я делаю всё, чтобы быть здесь. Я спортсмен, и вся моя работа — на льду", — заявил Шмуратко.

"Это ерунда": Как украинским спортсменам запретили говорить по-русски и делать фото с россиянами на Олимпиаде в Пекине

"Это ерунда": Как украинским спортсменам запретили говорить по-русски и делать фото с россиянами на Олимпиаде в Пекине

Ранее Лайф рассказывал, что Министерство спорта Украины запретило выступающим за страну на Олимпиаде в Пекине спортсменам давать интервью на русском языке, а также делать совместные фотографии с представителями России.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1