Украинский фигурист по-английски ответил на вопросы журналистов из РФ на Олимпиаде-2022
Ранее Минспорта Незалежной рекомендовало своим атлетам избегать фотографий с нашими спортсменами и призвало не давать интервью на русском языке.
Иван Шмуратко. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Украинский фигурист Иван Шмуратко перед стартом Олимпиады в Пекине пообщался с журналистами из России, однако сделал это на английском языке, сообщает РИА "Новости".
"На этой Олимпиаде мы говорим только на украинском или английском. Здорово, что сборная Украины примет участие в командном турнире. Рады представлять свою страну, постараемся сделать свою работу как можно лучше. Почему я говорю по-английски? Как вы знаете, я делаю всё, чтобы быть здесь. Я спортсмен, и вся моя работа — на льду", — заявил Шмуратко.
"Это ерунда": Как украинским спортсменам запретили говорить по-русски и делать фото с россиянами на Олимпиаде в Пекине
Ранее Лайф рассказывал, что Министерство спорта Украины запретило выступающим за страну на Олимпиаде в Пекине спортсменам давать интервью на русском языке, а также делать совместные фотографии с представителями России.
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