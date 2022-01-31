В Саратовской области обнаружили труп 16-летней девушки в съёмной квартире

Тело 16-летнего подростка обнаружено в одной из квартир дома в городе Балашове Саратовской области. Прокуратура региона проводит проверку.

Всё произошло 30 января на улице Карла Маркса, девушку нашла хозяйка, у которой та снимала квартиру. К расследованию случившегося подключены следственные органы. Установлено, что девушка жила в благополучной семье, не состоявшей на профилактических учётах, а также не попадавшей в поле зрения правоохранительных органов.

Надзорное ведомство установит обстоятельства и причины произошедшего и даст оценку соблюдению требований федерального закона о несовершеннолетних.