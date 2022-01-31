В Саратовской области обнаружили труп 16-летней девушки в съёмной квартире
Правоохранители уже установили, что та проживала в благополучной семье, которая не состояла на профилактических учётах и не попадала в поле зрения полиции.
Тело 16-летнего подростка обнаружено в одной из квартир дома в городе Балашове Саратовской области. Прокуратура региона проводит проверку.
Всё произошло 30 января на улице Карла Маркса, девушку нашла хозяйка, у которой та снимала квартиру. К расследованию случившегося подключены следственные органы. Установлено, что девушка жила в благополучной семье, не состоявшей на профилактических учётах, а также не попадавшей в поле зрения правоохранительных органов.
Надзорное ведомство установит обстоятельства и причины произошедшего и даст оценку соблюдению требований федерального закона о несовершеннолетних.
А ранее Лайф рассказывал, что в Ленобласти нашли тело сына миллиардера Логунова, провалившегося под лёд. Мальчика обнаружили почти в ста метрах от места гибели, его унесло течением.
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