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В Саратовской области обнаружили труп 16-летней девушки в съёмной квартире

Правоохранители уже установили, что та проживала в благополучной семье, которая не состояла на профилактических учётах и не попадала в поле зрения полиции.

31 января, 10:35
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© "МВД Медиа"

Тело 16-летнего подростка обнаружено в одной из квартир дома в городе Балашове Саратовской области. Прокуратура региона проводит проверку.

Всё произошло 30 января на улице Карла Маркса, девушку нашла хозяйка, у которой та снимала квартиру. К расследованию случившегося подключены следственные органы. Установлено, что девушка жила в благополучной семье, не состоявшей на профилактических учётах, а также не попадавшей в поле зрения правоохранительных органов.

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Надзорное ведомство установит обстоятельства и причины произошедшего и даст оценку соблюдению требований федерального закона о несовершеннолетних.

А ранее Лайф рассказывал, что в Ленобласти нашли тело сына миллиардера Логунова, провалившегося под лёд. Мальчика обнаружили почти в ста метрах от места гибели, его унесло течением.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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