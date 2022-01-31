Врач Драпкина назвала внезапное головокружение признаком немого инсульта

Симптомы немого инсульта малозаметны, но знать их нужно. Одним из признаков является внезапное головокружение, отметила член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Оксана Драпкина.

Также немой инсульт сопровождается нарушением походки, резким ухудшением зрения и речевой дисфункцией. Вместе с тем врач упомянула асимметрию лица, потерю чувствительности в конечностях, слабость и ощущение онемения. Данные недомогания носят преходящий характер, устойчивые нарушения головного мозга болезнь не вызывает, отметила врач. В этой связи люди не замечают симптомы тихого инсульта и не обращаются к врачам, а в итоге и вовсе забывают о проблеме. И хотя болезнь проходит легко, в головном мозге всё же формируются небольшие участки повреждения, которые медик увидит на КТ или МРТ. Обычно эти очаги являются для врачей случайной находкой в плановом исследовании.

"Следует помнить: последствия тихого инсульта так же опасны, как и последствия классического кровоизлияния или ишемии. Прежде всего потому, что у 15% людей, перенёсших немой инсульт, в будущем случается истинное кровоизлияние в мозг, которое приводит к инвалидности", — приводит портал "Доктор Питер" слова Драпкиной.

Наиболее подвержены немому инсульту те, кто страдает гипертонией, сахарным диабетом, нарушениями сердечного ритма, а также атеросклерозом сонных артерий. Вместе с тем следует следить за своим неврологическим статусом тем, кто не ведёт здоровый образ жизни, то есть злоупотребляет спиртным, курит, питается жирной и солёной пищей и перекусывает фастфудом. Также фактором риска для заболевания служат лишний вес и ожирение.

При лечении инсульта врач должен как можно быстрее восстановить кровоснабжение головного мозга, чтобы остановить гибель нервных клеток, сказала специалист. Обычно прогноз заболевания носит благоприятный характер, но нужно позаботиться о том, чтобы в будущем приступы не происходили.

"Профилактика тихого инсульта — это и профилактика обширного серьёзного удара. Чтобы сохранить молодость и здоровье мозга и сосудов, нужно регулярно следить за артериальным давлением, соблюдать сбалансированный рацион питания, регулярно измерять уровень сахара крови и холестерина", — объяснила Драпкина.

Она также порекомендовала регулярно заниматься спортом и выполнять посильные физические упражнения, а вместе с тем делать утреннюю зарядку. Врач подчеркнула, что нужно поддерживать нормальный вес и следить за индексом массы тела. Кроме того, следует ежегодно проходить диспансеризацию, чтобы своевременно выявлять нарушения и отклонения в организме. Профилактика поможет предотвратить до 80% инсультов, заключила Драпкина.